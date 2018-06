OAK kasvaa uuden kahdeksan miljoonaa euroa maksaneen terminaalin suojissa Oritkarissa – kuljetusalalla vallitsee nyt myötätuuli

OAK kuljettanut tavaraa jo 72 vuotta

Oulun Autokuljetus Oy (OAK) on perustettu vuonna 1946 eli 72 vuotta sitten. Yritys kuuluu Suomen 10 suurimman kuljetusyrityksen joukkoon.

Henkilökuntaa on 75. Osakasyrittäjiä on OAK:lla noin 100 ja heillä on kalustoa 200 autoa.

Autoilijat, kuljettajat ja henkilökunta muodostavat yhteensä noin 400 henkilön verkoston.

OAK:n liikevaihto oli viime vuonna 59,1 miljoonaa euroa, josta elintarvikelogistiikan osuus oli 54 prosenttia, säiliöliikenteen 5 prosenttia, maarakennuksen 14 prosenttia, maarakennusurakoinnin 4 prosenttia, nosturi- ja vaihtolavapalveluiden osuus oli 6 prosenttia ja muiden töiden osuus oli 17 prosenttia.