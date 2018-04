Nuorten Ystävien uusi toimitusjohtaja uskoo järjestön pärjäävän sote-muutoksissa

Oululainen Nuorten Ystävät on sote-uudistuksen melskeessä kiinnostava yhteistyökumppani monille isoille sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Näin uskoo Nuorten Ystävät Oy:n uusi toimitusjohtaja Tiina Haanpää.

Nuorten Ystävät on 1907 perustettu sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, jonka keskustoimisto sijaitsee Oulussa. Järjestön omistama liiketoimintakonserni tuottaa valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja.

Haanpää on ollut Nuorten Ystävät Oy:n toimitusjohtajana kolmisen viikkoa.

Aiemmin hän työskenteli johtotehtävissä Danske Bankissa. Hänen mukaansa toiminta kansalaisjärjestön omistaman osakeyhtiön johtajana ei sinänsä eroa muusta yritysjohtajan työstä.

Uuden näkökulman uusi työ on kuitenkin tuonut.

– Pankkimaailmassa harvemmin tuodaan esille yrityksen arvoja, työn merkityksellisyyttä ja työn yhteiskunnallisia arvoja syyksi siihen, että siellä ollaan töissä. Siellä esimerkiksi kiinnostus sijoitusmarkkinoihin ja yritystoimintaan voivat olla tärkeitä. Täällä taas työntekijöille ihmisten kohtaaminen on merkityksellistä, Haanpää sanoo.

Hän toteaa, että Nuorten Ystävien työn tuloksena ei synny lisää verotettavaa tuloa vaan sen ansiosta säästyy verovaroja.

– Uskon, että tällaiselle pitkäkestoiselle ja vaikuttavalle erityisryhmien kanssa tehtävälle työlle on tarvetta. Jos esimerkiksi otetaan huostaan lapsi, on tärkeää, että hän saa oikean sijoituspaikan, hänet saadaan koulutettua ja hän työllistyy. Se taas ei ole hyvä, jos häntä pompotellaan eri yksiköissä eikä hän nuorena aikuisena löydä paikkaansa yhteiskunnassa.

Nuorten Ystävät laajentaa toimintaansa pikkuhiljaa. Pääsihteeri Arja Sutelan mukaan kasvu tapahtuu erityisesti etelässä, koska siellä on eniten nuoria.

– Vaikka me olemme valtakunnallisia, me haluamme olla leimallisesti pohjoissuomalainen toimija. Keskuspaikka on ja pysyy Oulussa.

Sote-remontti on myös järjestöille iso asia. Nuorten Ystävät aikoo pärjätä.

– Meillä on myönteinen käsitys, että me pärjäämme kyllä. Uskomme, että ihmiset arvostavat meidän arvopohjaamme.