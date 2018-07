Walkers-auto eli Wauto kiertää taas tapaamassa Oulun seudun nuoria heinä-elokuun ajan, nyt jo kolmatta kesää. Pisimmillään auto kiertää Muhoksella, Limingassa, Tyrnävällä ja Yli-Kiimingissä.

– Menemme sinne, missä nuoret meitä tarvitsevat. Kyllä kaikkein kiitollisimmat nuoret ovat kaukaisemmilla paikkakunnilla, toteaa Walkers Oulun toimintavastaava Perttu Kemppainen.

Walkersin toiminnan ytimessä on tarjota nuorille kohtaamisia turvallisten aikuisten kanssa.

– Juttelu voi alkaa vaikka kesätöistä tai opiskeluista, mutta kohta puhutaankin jo seurustelusta. Sitten saatetaan jo puhua vaikeuksista kotona, päihdeongelmista tai mielenterveysongelmista, Kemppainen kuvailee.

Kokeneetkin nuorisotyöntekijät on yllättänyt se, että autossa avautuminen tuntuu olevan nuorille helpompaa kuin nuorisotiloissa yleensä.

Perttu Kemppainen (vas.), vapaaehtoiset Eila Loukkola ja Irja Partanen sekä Wauto-vastaava Niilo Karjalainen (oik.) kiersivät Wautolla maanantaina. Valtteri Mäkäinen, Johanna Sauvola ja Peppi Hepola pistäytyivät autoon Kaakkurissa. KUVA: Jukka Leinonen

– Autoa on kuvailtu nuorisotyön saunanlauteiksi. Se on se paikka, missä tuppisuukin avautuu, kun ollaan intiimisti lähekkäin, sanoo Wauto-toiminnasta valtakunnallisesti vastaava Niilo Karjalainen Aseman Lapset ry:stä.

Aktiviteetteina matkailuautossa on mukana lautapelejä, pihapelejä ja oma grilli makkaranpaistoon. Aina ei välttämättä jutella, tai ainakin se saattaa vaatia aikaa. Joskus joku on saattanut käydä kuukauden istuskelemassa autossa ennen kuin juttu on alkanut luistaa.

Huolten lisäksi nuoret haluavat jakaa yhtälailla myös ilonaiheita: koulumenestys, seurustelukumppanin löytyminen, uusi lemmikki tai uusi mopo. Nuoria puhuttavat teemat ovat ainakin Perttu Kemppaisen kahdeksan vuoden kokemuksen perusteella pysyneet pitkälti samoina.

– Nuorten tietomäärä kyllä lisääntyy. On ihmeellistä, kuinka laajasti nuorten kanssa voi puhua kaikesta. Nuoret myös suvaitsevat erilaisuutta ihan eri tavalla kuin vanhemmat. Jokainen saa olla juuri semmoinen kuin on.

Wauton mukana kulkee kesän mittaan myös Walkersin vapaaehtoistyötekijöitä ja sosiaalialan opiskelijoita sekä kaupungin, kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijöitä.