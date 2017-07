Nuoren arvio: Onko Pokémon Go jo mennyt juttu?

Noin vuosi sitten julkaistu mobiilipeli Pokémon Go on ollut hurjan suosittu ympäri maailmaa. Erityisesti viime kesän lopussa peli oli todella iso villitys ja omastakaan kaveripiiristäni ei monta nuorta löytynyt, jolla ei tätä sovellusta olisi ollut ladattuna puhelimeensa.

Lasten ja nuorten muoti muuttuu koko ajan ja pinnalla olevat jutut ovat joka päivä erit. Monet ilmiöt pysyvät suosittuina vain hetken, kunnes seuraava villitys on jo ehtinyt tilalle. Pokémon Gon jälkeen suosituiksi nousseita juttuja ovat esimerkiksi Fidget Spinnerit.

Pokémon Gon suosion ollessa huipussaan Pokémonien metsästäjät lähes kuuluivat katukuvaan, mutta nykyään niihin törmää vain harvakseltaan. Onko Pokémon Go jo mennyt juttu ja onko sen tilalle tullut jokin uusi lasten ja nuorten suosion kohde?

Haastattelin asiasta muutamaa kaveriani ja kahta sisarustani.

Kaikkien haastateltavien mielestä Pokémon Go on hyvä peli ja juurikin tämä pelin liikunnallisuus nousi esille erityisen hyvänä asiana.

”Peli on hyvä, koska se saa lähtemään liikkeelle kavereiden kanssa vaikka muuten ei välttämättä jaksaisi lähteä”, sanoi yksi kavereistani.

Vain yksi haastateltavista pelaa peliä silloin tällöin, muut eivät pelaa peliä enää mutta lähes kaikki ovat pelanneet sitä.

Haastateltavien mielestä Pokémon Go on jo vähän mennyt juttu.

Omasta mielestäni pelin idea on todella hyvä, sillä siinä on yhdistetty pelaamisen- ja liikkumisen ilo onnistuneesti. Pokémon Go:n suosio on selvästikin laantunut, mutta sitä pelataan edelleen.

Haastateltavina olivat oululaiset nuoret Enni-Sofia Perätalo, Iida Kinnunen, Roosa Reinilä, Iiris Mäkelä, Elina Käsmä, Aaron Seppänen, Kerttu Seppänen.



Kirjoittaja Viivi Seppänen on kahden viikon kesätyöjaksolla Kalevan toimituksessa. Hän kertoo muun muassa työpäivästään Viivin kesä -blogissaan.