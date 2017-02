Noroepidemiaa ei ole näkynyt Oulussa – vakavia tapauksia ei ole ilmennyt

Oulun alueella ei ole ainakaan vielä näkynyt noroviruksen aiheuttamaa epidemiaa, kertoo infektiolääkäri Pekka Ylipalosaari Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksiköstä.



Norovirus aiheuttaa vatsatautia, oksentelua ja ripulointia.



– Alkuvuoden aikana on ollut vain kymmenkunta vahvistettua norotapausta. Se on puolet vähemmän kuin viime vuonna. Vakavia tapauksia ei ole tullut ainakaan minun tietooni, Ylipalosaari sanoo.



Sairastuneiden määrä voi kuitenkin olla suurempi. Mahatauti on yleensä sellainen, jonka ihmiset sairastavat kotona ilman, että lähtevät mihinkään näytteenottoon.