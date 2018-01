Niinistö ylivoimainen myös Oulussa, Väyrynen kiilasi Huhtasaaren edelle - Oulun äänestysprosentti jäi koko maan lukemista

Väyrynen oli Suomen putinistien ehdokas. Asia käy ilmi kommentista, jonka suomalais-venäläisen Rufi ry:n puheenjohtaja julkaisi yhdistyksen nettisivulla 8. tammikuuta.

Yhdistys ei suinkaan ole asettunut Väyrysen tueksi vasta viime joulukuussa, vaan virallisesti jo 22. lokakuuta, jolloin yhdistyksen syyskokous päätti asiasta. Häntä on puheenjohtajan todistuksen mukaan kuitenkin tuettu ”ainakin syyskuun alusta asti, mikä on dokumentoitu asia”.

Mitä Nato-jäsenyyteen muuten tulee, niin Nezavisimaja gazeta arvioi 12. tammikuuta, että ”Suomessa on vahvistumassa näkemys, että Suomen on ennemmin tai myöhemmin liityttävä Natoon. Tällä hetkellä 52–54 prosenttia suomalaisista on tätä mieltä”, lehti kertoi. Totta. Naton kannatus on todellisuudessa samaa luokkaa kuin Niinistön kannatus jos ja kun Natosta avoimesti pääsemme keskustelemaan. Nyt on oikea hetki aloittaa!