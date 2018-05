Nepalissa kehitystyötä tehnyt Päivi Ahonen puhdistaa keuhkojaan Kathmandun pölyistä Ylikiimingissä – suurkaupungin saastuneisuus surettaa

Päivi Ahonen

Syntynyt Pudasjärvellä 3. heinäkuuta 1951.

Kotipaikka Helsinki. Oulussa ollessaan asuu lapsuudenkodissa Ylikiimingin Joloskylässä.

Kasvatustieteiden kandidaatti, Oulun yliopisto 1979.

Opinto-ohjaaja, Jyväskylän yliopisto 1978.

Jatko-opiskelija Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Väitöstutkimuksen aihe liittyy Bhutanin kestävän kehityksen, bruttokansanonnellisuuden, filosofiaan (Strategies of Bhutan in Implementing the Gross National Happiness Policies – How is GNH Philosophy Applied in the Context of Education for Sustainable Development?).

Työskennellyt opinto-ohjaajana Forssassa ja Hämeenlinnassa 1978–1990.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus, kehitysjoukkolainen, kouluttaja 1990–2000.

YK:n vapaaehtoinen Mongoliassa 1995–1997.

FCG International opetushankkeiden projektipäällikkönä: Serbia, Nepal, Palestiina, Tadžikistan, Etelä-Afrikka, Saudi-Arabia, Tansania, Kosovo ja Bhutan 2005–2016.

Niras Finland, opinto-ohjauksen kehittäminen Nepalissa 2017–2018.

Osallistui vapaaehtoisena Nepalin maanjäristyksen raivaustöihin 2015.

Patikoinut Annapurnan vuorelle 5 400 metrin lumirajakorkeuteen.

Joogannut 30 vuotta, Suomalais-tiibetiläisen kulttuuriseuran jäsen, matkustanut tiibetiläisalueille Kiinassa.

Ui avannossa ja hiihtää lapsuudenkodin metsissä Ylikiimingissä.