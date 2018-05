Nelostien parannus alkaa syksyllä: Moottoritielle jatkoa, Oulun ja Iin väli keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi

Infrarakennusyhtiö Destia on allekirjoittanut sopimuksen Nelostien parantamisurakasta välillä Kello–Räinänperä. Sopimus solmittiin Liikenneviraston kanssa.

Urakassa nelostie parannetaan moottoritieksi välillä Kellon eritasoliittymä–Kiiminkijoki. Oulun ja Iin välissä oleva osuus Kiiminkijoki–Räinänperä puolestaan rakennetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.

Tämä tarkoittaa, että vaaralliseksi todettu Haukiputaan kohdalla oleva leveäkaistainen osuus jää historiaan, sanoo Destian projektijohtaja Risto Lippo. Leveäkaistaosuudella on tavallista korkeampi ohituskolarien riski.

Tien parantamistyöt ovat osa valtatie 4:n Oulu–Kemi -välin kehittämistä. Destia urakoi parhaillaan myös samaan kokonaisuuteen sisältyvää Pohjantien parantamisurakkaa.

Parannettava tieosuus on noin 18 kilometriä pitkä. Tavoitteena on, että uusi tieosuus on entistä turvallisempi ja sujuvampi.

Urakan kehitysvaihe jatkuu alkavan kesän ajan.

Rakennustyöt aloitetaan tulevana syksynä puuston poistolla sekä riista-aidan siirrolla. Kokonaisuudessaan tieurakka valmistuu vuonna 2020.

Liikenneviraston tietojen mukaan urakan hintalappu on reilut 28 miljoonaa euroa.

Töiden alettua nelostie muuttuu näiltä osin työmaa-alueeksi.

– Valtaosin nopeusrajoitukseksi jää tuleviksi kahdeksi vuodeksi talvinopeus eli 80 kilometriä tunnissa, Lippo kertoo.

Destia tiedottaa tarkemmin liikennejärjestelyistä ja rajoituksista urakan edetessä.

Destia kertoo, että urakka toteutetaan "suunnittele ja toteuta" -muotoisena ensimmäistä kertaa Suomessa. Se tarkoittaa, että ennen rakennustöiden aloittamista asiakas ja urakoitsija kehittävät muun muassa suunnitelmaratkaisuja yhteisen kehitysvaiheen aikana.