Näpistykset vähentyneet Oulun alueella, määrä pienin yli kymmeneen vuoteen

Näpistysten määrä oli viime vuonna alhaisimmillaan yli kymmeneen vuoteen Oulun poliisilaitoksen alueella.



Vuonna 2016 poliisin tietoon tuli 5 691 näpistystä, mikä on 404 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2015.



Poliisin tietoon tulleiden näpistysten määrä on ollut Oulun poliisilaitoksen alueella alle kuuden tuhannen viimeksi vuonna 2002. Silloin niitä oli 5 127. Luku on ollut laskussa myös koko maassa.



Arinan market-kaupan ryhmäpäällikkö Iina Janhonen arvelee, että nykyisin näpistyksiä saattaa ehkäistä myyjä-vahtimestarien läsnäolo kaupoissa vartijoiden ohella.

Nämä niin sanotut turvamyyjät ovat suorittaneet osia turvallisuusalan koulutuksesta.



Oulun poliisilaitoksen rikostorjuntasektorin johtajan, rikosylikomisario Antti Luodon mukaan vuosien välillä on luonnollisestikin vaihtelua.



– Toivottavasti on kyse myös siitä, että olemme onnistuneet ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Varsinkin alle 18-vuotiaita rikoksentekijöitä olemme puhutelleet ja tehneet yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa.