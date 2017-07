Nallikari Summer Partyssa mukana legendaarisia ysäritähtiä – kerro nyt oma ysärisuosikkisi

Tulevana perjantaina ja lauantaina Nallikarissa juhlitaan dancemusiikin hengessä. Paikalle Nallikari Summer Partyyn tulevat esiintymään muun muassa 90-luvun kuumat nimet E-Rotic, Alexia ja Waldo’s People.

Mitkä ovat sinun suosikkisi ysäribiiseistä? Kenties E-Roticin Max Don’t Have Sex With Your Ex tai Alexian Me and You? Vai kolahtaako sittenkin Waldo’s Peoplen U Drive Me Crazy paremmin?

Vai onko sittenkin kaikkein paras ysärihitti Haddawayn Life tai Scooterin Fire?

Joku saattaisi tosin sanoa, että Scatman Johnin Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) on ykköskappale. Kannattajansa löytää varmasti myös Captain Jackin nimikkobiisi Captain Jack.

Ja mitä kaikkia niitä nyt onkaan.

Kerro alla olevaan kommenttilaatikkoon oma ysärisuosikkisi. Kalevan musiikillinen iskuryhmä valitsee mielestään osuvimmat ehdotukset ja kokoaa niistä perjantaiksi soittolistan, jota kuunnellen on mukava valmistautua Summer Partyihin.

