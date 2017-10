Nainen vangittiin useiden omaisuusrikosten vuoksi Oulussa – poliisi etsii tavaroille omistajaa

Oulun käräjäoikeus vangitsi viime perjantaina naisen, jonka poliisi epäilee tehneet useita omaisuusrikoksia Kaakkurin ja Metsokankaan alueella kesän ja syksyn aikana.

Rikoskomisario Jan Sormunen sanoo, että poliisilla on tutkinnassa nyt neljä rikosta, joista naista epäillään. Yksi niistä on törkeä varkaus ja kolme muuta on varkauksia. Naisella on tilillään myös aiempia rikoksia, ja osa niistä on edennyt poliisin tutkinnasta syyteharkintaan.

Törkeässä varkaudessa oli kyse asuntomurrosta, jossa nainen vei mukanaan muun muassa kodinelektroniikkaa. Rikostutkinnan yhteydessä poliisi teki kotietsinnän naisen asuntoon, ja sieltä löytyi myös muuta anastettua tai anastetuksi epäiltyä tavaraa. Tavaroita on viety asuntojen lisäksi myös parvekkeilta ja terasseilta.

Sormunen sanoo, että rikoksista ei epäillä muita henkilöitä. Tekojen motiivina on ollut rahan saaminen. Naisella on aiempaa rikostaustaa.

Oulun poliisi julkaisi Facebookissa kuvia, joissa on anastetuksi epäiltyä omaisuutta. Niiden joukossa on muun muassa mattoja ja koriste-esineitä.