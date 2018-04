Näin iso on valepoliiseista tehtyjen rikosilmoitusten pino – kaksi epäiltyä yhä vangittuna, suuri osa rahoista kulutettu

Valepoliiseina esiintyneet henkilöt ovat piinanneet Suomessa jo pitkään. Oulun poliisilaitos ja Länsi-Uusimaan poliisilaitos ovat yhteistyössä tutkineet laajaa rikossarjaa, jossa rikosilmoituksia on kirjattu kaikkiaan 30.

Kokonaisuuden esitutkinta on saatu päätökseen ja tapaukset on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.

Valepoliiseina esiintyneet henkilöt saivat huijattua iäkkäiltä ihmisiltä verkkopankkitunnukset. Verkkopankkitunnuksien avulla tileillä olleet rahat siirrettiin muille tileille ja nostettiin käteisenä.

Rikossarjan tutkinnassa oli myös tapaus, jossa asianomistajalta oli noudettu kotoa hänen pankkikorttinsa, mutta kortti ehdittiin sulkea ennen kuin sitä ehdittiin käyttää.

Rikoskomisario Jan Sormunen kertoo Kalevalle, että tapausten rikoshyöty on useita kymmeniä tuhansia euroja. Osa huijatuista rahoista on saatu takaisin, mutta suuri osa rikoshyödystä on ehditty kuluttaa.

Koko Suomessa valepoliisien saama rikoshyöty on poliisin mukaan jo miljoonaluokassa.





Oulun ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen suorittamassa tutkinnassa oli apuna myös muita poliisilaitoksia ja Keskusrikospoliisi.

Syyteharkintaan tutkitut rikokset siirtyivät nimikkeilllä törkeä petos, petos, petoksen yritys, maksuvälinepetoksen valmistelu ja virkavallan anastus.

Rikossarjassa on useita epäiltyjä henkilöitä eri puolilta Suomea. Osa epäillyistä on Oulusta ja osa eteläisemmästä Suomesta.

Kaksi epäiltyä on edelleen vangittuina ja seitsemän muuta henkilöä on ollut tutkintavankeudessa. Syyteharkinnassa on siis kaikkiaan yhdeksän epäiltyä.

Poliisin mukaan kahdeksan epäillyistä on suomalaisia ja yksi Ruotsin kansalainen, joka asuu Suomessa.

Epäillyillä on aiempaa rikoshistoriaa. Osa on ollut vastaavista tapauksista aiemminkin tutkinnan kohteena.

Vastaavia laajoja valepoliisisarjoja on tutkinnassa muillakin poliisilaitoksilla.

Poliisi muistuttaa, ettei verkkopankkitunnuksia, pankkikortteja tai mitään tunnuslukuja pidä koskaan luovuttaa kenellekään eikä viranomainen niitä koskaan kysele. Myös pankki- ja luottokortit sekä niiden tunnusluvut on syytä säilyttää erillään.