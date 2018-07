Muutto Kuusamon vaaramaisemista tasaiseen Ouluun ahdisti suntio Kari Määttää – Oulujoen läheisyys helpotti kotiutumista

Kari Määtältä luonnistuu Karjasillan seurakunnan sisä- ja ulkotyöt. Määttä nostaa lipun salkoon ennen vainajan muistotilaisuutta Kastellin kirkossa. KUVA: Jukka Leinonen

Suntio Kari Määttä nostaa Suomen lipun salkoon. Nyt ei ole liputuspäivä, vaan vainajan muistotilaisuus Kastellin kirkossa. Liputtamalla seurakunta kunnioittaa vainajan muistoa.

Suntio tai kuten nykyisin sanotaan seurakuntamestari on monitoimimies olkoon kyseessä häät, hautajaiset, kastetilaisuus tai jumalanpalvelus. Tarvittaessa Määtältä onnistuvat kiinteistönhoitajan ulkotyöt, kesällä nurmikoiden siistiminen ja pensaiden fiksaus.

Suntion päätyöksi Määttä nostaa kuitenkin sunnuntain jumalanpalveluksen.

Kun seurakuntalaiset saapuvat messuun, kaikki on tiptop-kunnossa. Alttarille on tuotu tuoreita kukkia, virret on valittu ja kirkkosali on kaikin puolin valmis vastaanottamaan seurakuntalaiset.

– Valmistelutehtävien lisäksi avustan pappia pukeutumaan albaan ja stolaan. Messun kulkua seuraan sakastista. Tietenkin messuun kuuluu kolehdin kerääminen ja kynttilöiden sytyttäminen vainajille.

Määttä on yksi Karjasillan seurakunnan viidestä suntiosta. Virkapaikka on Pyhän Andreaan kirkko Kaakkurissa, mutta toisinaan Määttä avustaa viikonloppuisin Karjasillan ja Kastellin kirkossa ja toisinaan töitä on myös Maikkulan kappelissa. Arkena Määttä hoitaa seurakunnan vahtimestarin töitä ja palvelee seurakuntalaisia.

Määtän kotikirkko on Kuusamossa, mutta Karjasillan kirkko on myös mieleinen.

– Varsinkin Karjasillan kirkon valaistus on upea. Eipä silti, viihdyn ja teen töitä kaikissa Karjasillan seurakunnan kirkoissa.

Ennen Ouluun muuttoa Määttä asui ja työskenteli Kuusamossa. Ouluun Määtän houkutteli vuonna 2005 solmittu avioliitto ja vaimon työ.

– Vähän se ahdisti muuttaa Kuusamon vaaramaisemista tasaiseen Ouluun. Kotiutumiseen on auttanut kotimme Oulujoen läheisyydessä.

Puusepäksi aikanaan Kuusamossa valmistunut Määttä opiskeli Oulussa virastomestariksi ja toimi muutaman kesän vahtimestarina muun muassa Turkansaaressa.

– Puusepän töitä en ole juurikaan tehnyt. Koska olin ollut Kuusamossa 15 vuotta Noukavaaran ala-asteella talonmiehenä ja suntiona Kempeleen seurakunnassa, luonteva jatkumo oli työn ohessa opiskella suntion ammattitutkinto Raudaskylässä.

Määtän uskonnollinen herääminen tapahtui aikuisiässä.

– Se oli sisäinen pakko ja tarve löytää elämälle suunta ja mieli. Suviseurat kuuluvat jokakesäiseen lomaohjelmaan. Tänä vuonna suuntana on Äänekoski.

Kirkon perussanoma Vapahtajasta on Määtän elämän kantava perusta, mistä on hyvä ammentaa voimia. Muita voimanlähteitä ovat luonto ja hyvä parisuhde.

– Tässä vaiheessa opettelen elämään ikään kuin päivän kerralla. Tarkoitan sitä, että en ajattele mennyttä, en ainakaan negatiivisia asioita. En myöskään murehdi tulevaa. Teen joka päivä parhaani ja olen kiitollinen. Elämä on arvokas lahja.

Kun oikein oivaltaa, usko antaa Määtälle suuntaviivat elämään.

– Siksi minä näitä suntion tehtäviä teen mielelläni.

Määtän henkireikä ja Kuusamon tukikohta on mökki Rukan lähellä Kuontijärvellä. Talvisin mökillä hiihdetään ja kesäisin järvestä nostetaan kalaa sekä retkeillään jylhissä vaaramaisemissa.