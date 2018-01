Muurahaishappoa kuljettanut säiliöauto suistui ojaan nelostiellä Tyrnävällä – yksi ajokaista suljettu liikenteeltä

No ompa kumma. Ei tarvi kuin kelikamerakuvia katella netistä niin on helppo huomata kuinka ala-arvoista on tienhoito ns.valtaväylällä. Jäiset/polanteiset raiteet.....yhtä huonossa kunnossa kuin muutkin oulun alueen polut. Ei kannata paljo tienhoito taidoilla ylpeillä.

Kuinka pahasti pitää vielä sattua että tämä hoitotason alasajo saadaan loppumaan?