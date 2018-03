Muhoksen komeat männyt muistomerkeiksi – "jotain maisemaan kuuluvaa tuleville sukupolville"

Kaarlo Mertaniemi haki viime kesänä Muhoksen Laitasaaren Tyllinkankaalla Vanhan Tyllin tilalla sijaitsevalle komealle maisemamännylle Tyllin männylle rauhoitusta.

Keskiviikkona asia sai päätöksensä, kun Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta päätti Tyllin männyn rauhoituksesta.

Samassa kokouksessa tehtiin päätös myös toisesta vanhasta maisemamännystä, kun johtokunta päätti Muhoksen entisen Petäikön seisakkeen kohdalla sijaitsevan maisemamännyn rauhoittamisesta.

Petäikön männyn rauhoittamista olivat hakeneet Petäjistön kiinteistön omistajat Pekka Pullinen ja Pirkko Vesa-Pullinen.

Oulun ympäristötarkastaja Matti Tynjälä sanoo, että Oulun seudulla rauhoituksia on aika vähän – nelisenkymmentä.

– Oikeastaan hakemuksia on tullut vuosien mittaan aikana muutamia. Yleensä puut ovat olleet komeita mäntyjä tai käärmekuusia.

Wanha Tylli.

– Muhoksella on rauhoitettuja puita suhteellisen paljon muihin kuntiin verrattuna. Ennen näitä kahta mäntyä oli 10 puuta. Rauhoittamisesta ei makseta hakijalle mitään korvausta, vaan kyse on hakijan omasta halusta.

Tyllin männyn rauhoitusta hakenut Kaarlo Mertaniemi kertoo halunneensa tehdä oman henkilökohtaisen ympäristöteon.

– Löysin talon arkistosta sata vuotta sitten kuitatun puukaupan asiakirjan, jonka isäni ja isoisäni olivat aikoinaan allekirjoittaneet.

– Kauniilla käsialalla kirjoitettu kauppakirja sai minut pohtimaan, minkä dokumentin minä jättäisin perinnöksi? Harrastan luonnon seurailua ja haluan, että jotain maisemaan ja luonnonperintöön kuuluvaa jää tuleville sukupolville varjeltavaksi.

– Minulla on vielä suunnitelmissa hakea rauhoitusta 13:lle Vanhan tyllin luontopolun varren puulle.

– Polkuun ja näihin puihin on liitetty vähän Sakari Topeliuksen tarinan ”Koivu ja tähti” -tunnelmaa. Sakari Topeliuksen isoisän isän Kristofferin perhe pakeni 1700-luvun alussa isovihan aikana tälle seudulle piilopirttiin, josta venäläiset nappasivat Kristoffer-pojan ja veivät mennessään.

– Kristoffer Topeliuksen onnistui palata takaisin ja tuosta paluusta syntyi Topeliuksen tarina ”Koivu ja tähti”.

Vanhan Tyllin männyn Mertaniemi arvelee aloittaneen kasvunsa 1800-luvun loppupuolella. Mänty on vankkarunkoinen, puolentoista metrin korkeudella sen läpimitta on yli 70 senttiä.

Petäikön mänty on samoin vankkarunkoinen. Sen läpimitta 1,5 metrin korkeudella on 80 senttiä. Molemmilla on kaunis latvus.