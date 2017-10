Muhokselle tulossa pyörätieyhteys keskustasta Päivärinteelle saakka

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Muhoksen kunta ovat laatineet suunnitelman, jonka toisi kevyen liikenteen väylän kunnan keskustasta Päivärinteelle saakka.

Suunnitelma koskee Päivärinteentietä Ylikiimingintien ja Junnintien välisellä osuudella sekä Ylikiimingintietä Rantatien ja Päivärinteentien väliseltä osuudelta. Kevyen liikenteen väylä on tarkoitus rakentaa kyseiselle matkalle.

Päivärinteentien varressa väylä on suunniteltu maantien ja Oulujoen väliselle alueelle. Tieosuudella Määtänojan nykyistä putkisiltaa jatketaan ja Junninojan kohdalle rakennetaan uusi silta. Ylikiimingintiellä olevan Laukan sillan liikennejärjestelyihin ei ole tulossa muutoksia.

Hankkeen suunnittelutyö aloitettiin kesäkuussa 2017. Suunnitelman on tarkoitus valmistua tämän vuoden joulukuussa. Kustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa. Työt on tarkoitus toteuttaa vuosina 2018–2019.

Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus tiistaina 31. lokakuuta kello 18–19 Hyrkin koululla.