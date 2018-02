Moottorikelkkailija loukkaantui kolarissa Iissä

Mikä on tämä "vilkas päätie"? Se on aika suhteellinen käsite. Ja tämä "koroke". Meinaatko, että joka lumipaakusta pitäisi alkaa liikennemerkein varoittamaan. "Muuten tasainen ja hyvä tie". Kyllä se autoilijan vastuulla on kattoa eteensä, jos tämmöisiä ylläreitä kohtaa, mutta yhtälailla kelkkailijalla on väistämisvelvollisuus tietä ylittäessä. Kelkkareitit on yleensä merkitty, mutta saahan sitä yhtälailla reittien ulkopuolella kulkea, kuten vaikka hiihtämällä, paikasta tietenkin riippuen. Jotkut ei osaa kelkkailla vastuullisesti, mutta ei ne autoilijatkaan mitään malliesimerkkejä ole. Harmittaako, ettei ole omaa kelkkaa, vai ärsyttääkö hyvä talviharrastus muuten vain?