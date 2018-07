Moni lähtee kaupungista hellettä pakoon Hailuotoon – lauttajono kilometrin mittainen

Me suuntasimme mökille Kainuun korpeen, kun kotona kerrostalossa alkoi olla liian tukalaa. Täällä hirsimökissä on viileää ja kun muutimme nukkumaan alakerran takkahuoneeseen (kellarikerrokseen) niin ihan on täkin alla voinut nukkua. Uimavesi oli eilen illalla +23 C, hyvä täällä on helteisitä nauttia. Ja onneksi on niin kuuma ettei tarvitse edes mustikkametsään tai hillasuolle lähteä.