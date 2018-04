Mitä kuuluu, Sakari Palsola? – "Kärpät merkitsee minulle seurana eniten"

Oulun Kärppien entinen kapteeni Sakari Palsola lopetti pelaajauransa keväällä 2005. Sitä ennen Palsola ehti olla mukana nostamassa Kärppiä takaisin liigaan.

Palsola oli myös Kärppien uuden tulemisen ensimmäisen mestaruusjoukkueen kapteeni ja pääsi pitkän odotuksen jälkeen nostamaan mestaruuspytyn ilmaan keväällä 2004. Toista mestaruutta juhlittiin vuotta myöhemmin.

Peliuransa jälkeen Palsola on pysynyt Oulussa, ja hän työskentelee nykyisin Oulun kaupunginteatterin myyntipäällikkönä. Kaleva kyseli kevään kiekkohuuman keskellä entisen kultakärpän kuulumisia.

Mitä kuuluu, Sakari?

Tällä hetkellä ihan hyvää, normaalia arkea, ja kesää kohti mennään.

Kilpaurheilijan arki on jäänyt taakse jo melko kauan sitten. Minkälaista arkea nykyisin elät?

Siitähän alkaa olla 12 vai 13 vuotta, kun olen lopettanut. Minulla on ollut hyvä tilanne, että heti peliuran jälkeen työllistyin, ja olen saanut olla työelämässä koko ajan. Nyt olen ollut puolitoista vuotta myyntipäällikkönä Oulun kaupunginteatterissa.

Minkälainen työpaikka kaupunginteatteri on?

Erittäin mielenkiintoinen ja hieno työpaikka. Olen joka päivästä nauttinut. Vähän erilainen maailma toki, jos vertaa normaaliin työpaikkaan, mutta itse asiassa paljon samaa kuin urheilusta ja joukkueurheilusta löytyy. Suurella tunteella jokainen työntekijä tekee produktioita.

Urheilu-uran jälkeen olet viihtynyt myyntitöissä. Mikä sinusta myyntimiehen on tehnyt?

Ei mitään suunnitelmia ollut myyntialalle tai oikeastaan millekään muullekaan alalle. Kun lopetin urheilu-uran, se oli hyppy tuntemattomaan. Junnon Juha kyseli kiinnostusta jatkaa toimiston puolella hommissa, ja siinä oli myynti yhtenä osana. Sitä kautta tuli verkostoja ja tällä tavalla sitä olen ajautunut sille puolelle. Toki tällä hetkellä työnkuvaan kuuluu myynnin lisäksi paljon muutakin kuten markkinointia ja sen suunnittelua. Mutta myynnin kanssa olen ollut tekemisissä koko ajan peliuran jälkeen.

Nyt kun pelaajaurasta on jo hieman aikaa, minkälaisia ajatuksia ja tunteita Kärpät sinussa herättää?

Kyllähän se lämpimiä tunteita herättää edelleen. Kärpät merkitsee minulle seurana eniten. Toki toinen on Rauman Lukko, jolla on paikka minun sydämessäni.

Hiihto kuuluu Sakari Palsolan harrastuksiin. Arkistokuva. KUVA: Janne Körkkö

Viimeisten kahden–kolmen vuoden aikana jääkiekon seuraaminen on ollut vähenemään päin. Toki tuloksia seuraan ja tiedän suurin piirtein missä Kärpät menee. Tarkempaan tarkasteluun ei ole enää innostus riittänyt. Tällä kaudella olen käynyt katsomassa neljä peliä.

Osaatko arvioida, onko Kärpillä eväitä mestaruuteen tällä kaudella?

Ilman muuta Kärpillä on edellytykset mestaruuteen. Ei runkosarjaa sattumalta voiteta. Se varmaan kuvastaa joukkueen arkea kaikkein parhaiten ja sitä, millä tasolla pystyy pelaamaan illasta toiseen. Nyt koneet on pyritty virittämään äärimmilleen pudotuspeleihin.

HIFK-sarjaa olen seurannut. Näen, että Kärpillä on täydet mahdollisuudet voittoon. Tapparasta en tiedä mitään. Ilmeisesti sieltä tiivis ryhmä tulee vastaan, onpa finaalissa sitten Kärpät tai HIFK. Ilolla tervehdin Kärppien pelaamista tällä kaudella. Se on raikasta ja viihdyttävää ja uskon, että myös pelaajien on mukava pelata tuollaista pelitapaa.

Harrastatko itse nykyisin vielä liikuntaa?

Toki liikunta kuuluu osana arkeen. Pyrin liikkumaan niin paljon kuin mahdollista. Tavoite on liikkua päivittäin. Aina se ei toteudu, ja joskus tulee pitempiä pausseja. Talvella liikkuminen on pääosin hiihtämistä ja kuntosalilla käymistä. Kesät menevät ahkerasti golfin parissa.

