Mitä kuuluu, Hemmo Kuuranhalla? "Päällimmäisenä on mielessä nyt menossa oleva suuri elämänmuutos"

Liikekeskus ry:n entinen toiminnanjohtaja ja kruunattu rotuvaari Hemmo Kuuranhalla on viettänyt eläkepäiviä jo parisenkymmentä vuotta. Kävelykatu Rotuaarin isänä ja kävelykadun kehittäjänä tunnettu Kuuranhalla eläköityi vuonna 1996.

Soitimme Hemmo Kuuranhallalle ja kysyimme, mitä miehelle nykyään kuuluu.

Terve, Hemmo! Mitä kuuluu?

Heräsin juuri päiväunilta. Päällimmäisenä on ollut mielessä nyt menossa oleva suuri elämänmuutos. Ensi viikolla tulee muuttoauto hakemaan minut ja tavarani Caritas-taloon. Olen jo 86-vuotias ja vähän raihnainen.

Olen kulkenut kotia ympäri kuin haamu ja katsellut, mitä otan mukaani ja mikä tavara menee kenellekin. Olosuhteet muuttuvat kovasti ja tila pienenee 150 neliöstä 50 neliöön.

Käytkö yhä kaupungilla katselemassa, miltä siellä nyt näyttää?

Viimeksi tänään kävin kaupungilla kävelemässä ja Bisketissä syömässä lammaskaalikeittoa. Rotuaari näytti kerran taas hieman surullisemmalta, kun Pakkahuoneenkadun ja Kirkkokadun kulmauksesta oli tyhjentynyt pari liiketilaa. Ruohonjuuri oli muuttanut Kauppurienkadulle Pekurin kortteliin ja Merimaaria näytti lähteneen Tuiraan.

Eräälläkin kerralla istuin kävelykadun penkillä, kun tuttava tuli juttelemaan ja osoitti vanhaa kirjakaupan kiinteistöä ja kertoi kuulleensa, että siihen olisi tulossa joku uusi burger-ravintola. Siinä sitten päivittelimme, että tuleeko tästä kohta joku "burgergatan".

Tulevatko ihmiset usein juttelemaan kadulla?

Kyllä, niin tutut kuin tuntemattomatkin. Aika monet tulevat juttelemaan ja kysymään, että oletko sinä se Kuuranhalla? Ihmiset kertovat huolistaan, kuten pyöräilijöiden kovasta vauhdista kävelykadulla tai kovaäänisestä skeittauksesta.

Onko uusia ideoita tai vinkkejä siihen, miten Oulun keskustaa tai Rotuaaria saisi eläväisemmäksi?

Tilanne on nyt hyvin erilainen silloin, kun Rotuaari kolmisenkymmentä vuotta sitten avattiin ja olin toiminnassa mukana. Kauppa on muuttunut ja päättäjät löytyvät joko ulkomailta tai etelästä. Olisihan minulla vaikka mitä ehdotuksia, mutta kun viimeksi on pitänyt aiheesta kolmen tunnin luennon, niin niitä on vaikea tässä lyhyesti kertoa.

Haluan kuitenkin toivottaa seuraajalleni uskallusta ja rohkeaa mieltä keskustan kehittämisen kanssa.

Onko mitään sellaista, mitä tavallinen oululainen voisi tehdä keskustan elävoittamiseksi?

Voi osallistua keskustassa järjestettäviin tapahtumiin, mitä siellä järjestetään. Keskustakulttuuria ja kävelykatukulttuuria voi pitää yllä puuttumalla epäkohtiin, mitä näkee eli kerää maasta roskat tai moittii koirantaluttajaa, joka antaa koiran kakkia väärään paikkaan.

