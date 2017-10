Mistä Salovaaran miljoonaprojektissa on kyse? Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto: "Olen saanut turpaani ihan tarpeeksi"

Oulujoelle avautuvan maalaispihapiirin tunnelma on seesteinen. Mikään ei varsinaisesti viestitä ulospäin, että vanhan puutalon uumenissa paiskitaan parasta aikaa hommia ensimmäisen miljoonan tienaamiseksi.

Talon isännän, Lauri Salovaaran, helmikuussa käynnistynyt Miljonääriksi 500 päivässä -projekti lähestyy puoliväliään. Osakesalkun osalta rajapyykki on yrittäjän mukaan jo ylittynyt.

– Omistusten arvo yhtiöissä on nyt 500 150 euroa. Se on päivittämätön tilanne, jonka jälkeen kahdella yrityksellä on tapahtunut yritysjärjestelyitä, jotka nostavat omistuksieni arvoa, Salovaara sanoo.

Kerättävä potti muodostuu omistusosuuksista, joita oululainen on saanut osakesalkkuunsa vastineeksi firmoille tekemästään edustustyöstä. Tällä hetkellä yhteistyölistalla on seitsemän yritystä.

– Alunperin oli puhe kymmenen firman mukaan ottamisesta, mutta nyt en ole varma, jaksaisinko niin monta. Vielä yksi tai kaksi firmaa mahtuisi kuitenkin mukaan.

Bisnes on kontakteja

Toimiston pöydällä makavaan puhelimen soittoääni keskeyttää haastattelun alkumetreillä. Hyväntuulinen yrittäjä asettaa ehkäpä tärkeimmän työkalunsa äänettömälle.

Käytännössä Salovaara tarjoaa yrityksille osaamista ja kontaktejaan, joiden avulla hän pyrkii etsimään sopivia yhteistyökumppaneita.

– Timo Ritakallio valittiin juuri OP Ryhmän pääjohtajaksi. Esiin oli nostettu kolme hänen valitsemiseensa johtanutta asiaa, joista yksi oli kontaktiverkosto. Olen aina toitottanut sitä, etteivät firmat tee keskenään bisnestä, vaan ihmiset.

KUVA: Taneli Kärki

Salovaaran yrityksille tekemä työ vaihtelee julisteiden suunnittelusta ja sosiaalisen median hallinnasta yrityskauppojen solmimiseen. Palkkaa tai palkkioita mies ei omistusosuuksien lisäksi toimistaan saa.

– Matkakulutkin menevät omasta pussista.

Salovaara pyrkii tuomaan työnsä avulla edustamilleen yrityksille lisäarvoa, joka kasvattaa omistusten arvoa. Yrittäjä vannoo verkostoitumisen nimiin.

– Pyrimme alleviivaamaan sitä, että moni pystyisi tähän samaan. Monilla ihmisillä on hyvät kontaktiverkot ja kertyneitä tietoja sekä taitoja, joita he voisivat käyttää tienaamiseen tuotteistamisen ja brändäämisen kautta. Niinhän minäkin tässä teen.

Tuotteistaminen näkyy miljoonaprojektissa. Nettisivujen ja projektin etenemisestä kertovien vlog-videoiden lisäksi suunnitteilla on dokumenttielokuva ja kirja.

– Kirjassa tavoitteena on tuoda esille kaikki projektissa oppimani, kuten mitä virheitä teen ja mitkä opit ovat vieneet minua kohti sitä tulosta.

Yrittäjä puhuu projektin tiimoilta paljon firmojen ja asiakkaiden auttamisesta. Onko hankkeessa pohjimmiltaan kuitenkin kysymys Lauri Salovaaran auttamisesta?

– Totta kai raha on tässä se lopputulos, joka mittaa, että onko projekti onnistunut vai ei. Kaikista kovin juttu minulle on se, että ihmiset innostuvat. Ihan sama mistä innostuvat, kunhan innostuvat. Se on suurin arvo, mitä tästä saan.

Neuvonantaja uskoo onnistumiseen

Salovaaran projektissa on mukana yritysten lisäksi neuvonantajia. Teollisuusneuvos Jorma Terentjeff, konsultti Maucca Kärki, kyläkauppias Sampo Kaulanen, tv-tuottaja Teemu Hostikka ja Oulun yliopiston professori Juha-Pekka Kallunki.

Kaikki neuvonantajat kuuluvat kesäkuussa perustetun 7figures-osakeyhtiön hallitukseen, jonka toimitusjohtaja Salovaara on.

– Sparraan Lauria ja hänen ideoitaan toimivan johdon edustajana. Lisäksi autan häntä päivittäisissä kysymyksissä, Kallunki kuvailee rooliaan projektissa.

Kallunki kertoo uskovansa, että miljoona saadaan kasaan.

– Omistamalla pystyy Suomessa vaurastumaan. Olennaista on se oma osaaminen, mitä pystyy yhtiöille tarjoamaan. Lauri pystyy antamaan sitä myynnin ja markkinoinnin saralla liiketoiminnan edistämiseen.

Professori lähti mukaan projektiin edistääkseen sijoittamisen mainetta.

– Sijoittaminen ja omistaminen ovat mielestäni Suomessa asioita, joista keskustellaan liian vähän. Säästäminen on aina ollut arvostettua, mutta omistamiseen ja sijoittamiseen suhtaudutaan monesti jopa negatiivisesti. Haluan tuoda esille ja edesauttaa sijoittamisen kautta tapahtuvaa vaurastumista, Kallunki sanoo.

Kallungin mukaan neuvonantajan rooliin ei kuulu varsinaista taloudellista hyötyä.

– Mitään palkkiota ei ole sovittu. Se näkyy tietenkin sitten työmäärässä, joka ei ole suuri.

Ei B-suunnitelmaa

Projektin päämäärä, miljoona euroa, tulee olla suunnitelman mukaan kerättynä 9. heinäkuuta 2018. Suunnitelmaa sille vaihtoehdolle, että summa jää saavuttamatta, ei Salovaaran mukaan ole.

– En ole antanut sille ajatusta. Menen niin laput silmillä sen kanssa, että kerta kaikkiaan onnistun tässä. En yksinkertaisesti tiedä, mitä tapahtuisi siinä tilanteessa.

Yrittäjän mukaan tavoite on saavutettavissa. Vastoinkäymisiäkin on ollut. Varsinkin projektin alkupään yritysneuvottelut olivat raskaita.

Mies ei lähtenyt yritysmaailmaan sijoittuvaan projektiin ummikkona. 13 vuotta yrittäjänä toiminut mies on perustanut viisi firmaa, joista ensimmäisen hän omien sanojensa mukaan sössi luulemalla, että yritys myy itse itseään. Oppirahoja on Salovaaran mukaan maksettu.

– En halua väheksyä sitä, mitä kaikkea olen oppinut tässä matkan varrella. Olen saanut turpaani ihan tarpeeksi, ilman niitä kokemuksia tekisin samat virheet varmaan nyt.

Myös epäileviä soraääniä on mahtunut miljoonaprojektiin. Pelin poikki viheltäminen ei ole kuitenkaan päässyt hiipimään Salovaaran mieleen.

– Välillä kun olen ollut tosi väsynyt ja esimerkiksi joku, jota olen ihaillut, panee halvalla, niin kyllähän se sattuu. Toisaalta se ei tule muuttamaan mitään, olen valinnut tieni.

Hetkellinen vakavuus muuttuu tutun hyväntuulisiksi hyvästeiksi. Matka mahdollisesti miljoonan luo johtavalla tiellä jatkuu.

Puhelimen voi ottaa pois äänettömältä.