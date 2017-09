Mistä löytyisi yllätyskukko Sirkalle koti? – Hollihaan vanhusten lemmikki kokeilee väräjävää kiekumista

Oulun Hollihaan palvelukodin asukkaiden ilona on ollut kesän ajan kanala, jonka yllätyskukko Sirkka on nyt vailla kotia.

Palvelukodin johtava ohjaaja Jari Ahola kertoo, että muistisairaat iäkkäät asukkaat ovat seuranneet Sirkan elämää keväästä lähtien, jolloin se kuoriutui palvelukodin olohuoneen pöydällä hautomakoneessa.

– Hautomisprosessi oli mielenkiintoinen, vaikka se meni kirjaimellisesti munilleen. Asukkaat antoivat pienelle tipulle nimeksi Sirkka. Kesän mittaan Sirkalle alkoi kukonhelttaa kasvamaan.

Nyt Sirkka on alkanut kokeilla väräjävää kiekumista kuin murrosikäinen poika.

Palvelukodin kesäkanalassa on kuopsutellut Sirkan lisäksi kaksi valtavaksi kasvanutta kanaa, joille on löytynyt talvisijoituspaikka.

– Kukkoa ei ole kukaan huolinut talveksi. Jos on yksi kukko tarhassa, niin toista on ilmeisesti vaikea ottaa.

Tipu juoksi palvelukodin asukkaiden perässä

Sirkka-kukko on todella sosiaalinen, se juoksi jo pienenä tipuna käytävillä palvelukodin asukkaiden perässä.

Kesäkanala on tuonut Aholan mukaan paljon elämää palvelukotiin. Asukkaat ovat syöttäneet kanoja ja Sirkkaa.

– Kanalasta on ollut hyötyä ammatillisesti. Esimerkiksi toimintaterapeutti on voinut viedä vanhuksen kanalaan, jos ei ole saanut häneen kontaktia. Siellä yhteys on onnistunut eläinten ansiosta.

Lisäksi läheiset päiväkotilapset sekä vierailijoiden ja työntekijöiden lapset ovat käyneet mielellään katsomassa kanoja palvelukodin pihalla. Samalla vanhukset ovat saaneet lapsivieraita.

Hollihaan palvelukodissa on ollut kahtena kesänä kanala, ensi kesän tilanteesta keskustellaan.

– Vaikka kanalasta on monenlaista hyötyä, on siinä työtäkin, Ahola kertoo.