Ministeri ja suurlähettiläs mukana Balmuirin avajaisissa Tukholmassa

Oululainen Balmuir on saanut Tukholmassa yhteensattumien myötä lentävän lähdön. Sisustustavaraliikkeen avajaisia vietetään torstaina illansuussa Grev Turegatanilla ydinkeskustassa.

Avajaispuheen pitää Ruotsissa parhaillaan vieraileva Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen. Lisäksi avajaisiin on tulossa Suomen uunituore Ruotsin-suurlähettiläs Liisa Talonpoika. Hän on aloittanut virassaan vasta tänään torstaina.

Paikallisia julkisuuden henkilöitäkin nähdään tilaisuudessa. Esimerkiksi kuninkaallinen sisustussuunnittelija Helen Belfrage on yksi Balmuirin vanhimmista asiakkaista. Hän löysi yrityksen jo sen alkumetreillä vuonna 2008. Kaikkiaan avajaisiin on tulossa sata vierasta. Lisäksi on juhlittu jo pitkin viikkoa.

Toimitusjohtaja Heidi Jaara on onnellinen vastaanotosta.

– Minulle on ollut yllätys, kuinka paljon suomalaista arvostetaan. Meitä pidetään design-yrityksenä. Suomessa Balmuiria pidetään ulkomaalaisena ja Tukholmassa suomalaisena, hän kertoo.

Jaara toivoo, että hienot reaktiot kannustaisivat muitakin suomalaisia yrittäjiä uskaltamaan.

– Ettei tehdä ihan pienesti.