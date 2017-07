Miksi valoisana yönä on vaikeaa saada unta? – Oulun yliopiston professori vastaa

Ehkäpäs se on luonnollista, että kesäaikaan eli valoisan aikaan nukutaan jonkin verran vähemmän ja pimeän aikaan nukutaan sitten enemmän. Planeetallamme nimeltään Maa on ollut asiat näin jo vuosimiljoonia ja tämä rytmi on äärimmäisen syvällä geeneissämme kuten myös kaikilla eläimillä ja kasveilla. Minä en lähtisi luonnollista asiaa sotkemaan ainakaan millään pillereillä. Toki pimennysverhot ovat hyvinkin asialliset että sen vähän mitä nyt kukin nukkuu, niin nukkuu sen sitten hyvin.