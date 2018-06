Miksi Oulun lentokenttäbussi ei pysy aikataulussa?

Oulun lentoasemalle kulkevalla lentokenttäbussilla on ollut viime aikoina vaikeuksia pysyä aikataulussa. Linjan 9 onnikka on lukijoiden mukaan ollut myöhässä.

Mistä on kysymys, joukkoliikennesuunnittelija Pasi Puuperä Oulun Joukkoliikenteestä?

– On saatu palautetta, että linja 9 ei ole pysynyt aikataulussa kesän alkuviikkoina. Nyt tutkitaan, onko tarvetta tehdä jonkinlaisia toimenpiteitä, pitääkö ottaa siihen lisää kalustoa.

– Matkamäärät busseissa ovat yleensä ottaen kaikilla linjoilla kasvaneet viime parin vuoden aikana ja valtatie nelosen liikennettä on tietöiden takia siirtynyt muille väylille. Se aiheuttaa viivästystä. Se on aiheuttanut pitempiä matka-aikoja myös viime talvena Kempele–Oulu-välillä. Ja ysilinja on tosi pitkä linja.

Onko hyvää mainosta Oululle, että lentomatkustajat joutuvat odottelemaan myöhässä olevia busseja?

– Ei varmasti ole, asialle pitää jotakin tehdä. Kesäkuun alkupuoli on meille hankalaa aikaa. Kesäaikataulut alkoivat viikko sitten. Kesäkuussa on vielä aika paljon matkustajia ja määrä laskee tosi jyrkästi kesäkuun lopussa.

– Juhannuksen lähellä tilanne paranee joka tapauksessa, kun ihmiset jäävät lomalle ja liikenne hiljenee. Mutta tutkitaan, pitääkö tehdä jonkinlaisia toimenpiteitä vielä ennen sitä.