Kolea alkukesä ja viime päivien viileät säät ovat tuoneet ruuhkaa matkatoimistoihin. Paahteeseen pääsee silti piankin, jos on valmis joustamaan.

Toimistopäällikkö Riikka Eklund Oulun Matkatoimistosta kertoo, että kylmänkalsea tors­tai oli heillä kesän vilkkain päivä.

– Nyt on aika lailla samanlaista kuin toissa kesänä, jolloin oli paljon ”mihin vain lämpimään” -matkojen kyselijöitä.



Jos se riittää kriteeriksi, matka järjestyy reittilennoin jo ensi viikolla vaikkapa Malagaan. Hotelli ei tosin välttämättä ole aivan rannan tuntumassa.

Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Satu Haataja tar­joaa auringon lämpöä kaipaaville reissua Maltalle tai Kreikan saarille, ei kuitenkaan vielä ensi viikolle.

– Esimerkiksi 18. heinäkuuta on vielä lennoilla tilaa. Lähinnä tarjolla on yksittäisiä paikkoja. Elokuussa on jo hieman enemmän valinnanvaraa.

Matkanjärjestäjä TUI:n viestintäpäällikkö Pauliina Pajunen sanoo, että kylmän kesän vaikutus matkojen myyntiin on tuntuva.

– Kun epävakaisia kesäsäitä on useampana vuonna peräkkäin, matkoja aletaan ostaa hyvissä ajoin. Se näkyy myös talvimatkojen myynnissä.