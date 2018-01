Palokan seurakuntakodissa kokoontuva Miesten juttutupa kerää jo kolmatta vuotta lähialueen miehiä juttelemaan päivänpolttavista kysymyksistä. Oulun seurakuntien järjestämä keskusteluryhmä on tarkoitettu kaikille miehille, mutta erityisesti heille, jotka kokevat yksinäisyyttä.

Juttutupa kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Parkettitie 3:ssa. Sitä vetävät vapaaehtoistyöntekijät Pertti Taimisto ja Kalevi Huovinen, jotka kertovat keskustelunaiheiden vaihtelevan laidasta laitaan.

- Aluksi luemme tekstin Raamatusta ja siitä syntyy välillä keskustelua, mutta yleensä ottaen sana on vapaa. Paljon puhumme ajankohtaisista asioista ja päivänpolitiikasta, mutta välillä myös henkilökohtaisemmista aiheista. Yksi paljon tapetilla ollut asia on Pateniemen historia, josta monella osallistujalla on vankkaa tietämystä, kuvailee Pertti Taimisto.

Miesten juttutuvan osallistujamäärä vaihtelee, välillä mukana on viisi miestä, välillä osallistujia on toistakymmentä. Pertti Taimistolle ja Kalevi Huoviselle tämänkaltainen vapaaehtoistyö on tapa saada sisältöä eläkepäiviin. Juttutupaan säännöllisesti osallistuvat Raimo Junno, Aarno Saarela ja Aarre Nyyssönen odottavat ennen kaikkea juttuseuraa.

- Minut tänne tuo yksinäisyyden tunne, odotan kovasti näitä tapaamisia, toteaa Junno.

Osallistujat ovat huomanneet monen miehen elämänpiirin kutistuvan työstä luopumisen myötä. Kun työkavereita ei enää ole, eikä erilaisiin tapahtumiin osaa lähteä, voi seuraksi tulla yksinäisyys. Miesten juttutupaan ovat tervetulleita kaikki vakaumukseen katsomatta.

- Emme latele totuuksia tai kysy kirkon jäsenyyttä. Tänne voi tulla käymään mistä tahansa päin Oulua, toivottaa Pertti Taimisto.