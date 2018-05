Metsokankaalle tuleva Esperi Caren hoivayksikkö kehitysvammaisille vaihtuikin päihdekuntoutujien hoitokodiksi - rakennusvalvonta ei niele selityksiä

Naapurien kuulemisen perusteella Metsokankaalle piti valmistua ensi vuodenvaihteessa hoivayksikkö kehitysvammaisille.

Myös Oulun rakennusvalvontaan on maaliskuussa tullut lupahakemus hoivayksiköstä kehitysvammaisille ja rakennuslupa on myönnetty tämän mukaisesti. Lainvoimaiseksi se on tullut 28. maaliskuuta.

Esperi Caren verkkosivujen mukaan Leimaajantien alkuun rakennetaan kuitenkin hoitokoti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Asukkaat ovat harmissaan.

Kaavassa kyseinen alue on palvelurakennusten korttelialue, joka sallii molemmat mainitut toiminnot. Rakennusvalvonta tekee laillisuusharkintaa, joka perustuu voimassa olevaan kaavaan ja lakiin. Tarkoituksenmukaisuusharkinta tehdään jo kaavoitusvaiheessa, sanoo rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä.

– Jos naapurikuulemisessa ja lupahakemuksessa on ollut väärä käyttötarkoitus, niin kehotamme rakentamiseen ryhtyvää hakemaan muutosluvan ja kuulemaan naapurit uudestaan, Seppälä neuvoo.

– Virhe on tapahtunut meillä, myöntää rakennusyritys Hovakon toimitusjohtaja Lauri Vappula.

Hänen mukaansa Ouluun olisi lähtenyt inhimillisen erehdyksen takia yhtä aikaa kaksi päittäin virheellistä Esperin lupahakemusta. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksikön sama lupahakemuksen käsittelijä olisi täpännyt vahingossa osoitteeseen Soittajanlenkki 15 Hiukkavaarassa.

Rakennusvalvonta ei niele meriselitystä.

– Rakennusvalvontaan toimitetuissa molemmissa lupahakemuksissa käyttötarkoitukseksi on merkitty hoivayksikkö kehitysvammaisille, Seppälä toteaa.