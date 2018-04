Merivartiosto: Jäät sulavat kovaa vauhtia Oulussa – pilkkijät varokaa

Merivartiosto varoittaa Oulun pilkkijöitä ja muita jäälläkulkijoita nopeasti ohenevista jäistä. Paksukin jääkerros ohenee vauhdilla, sillä teräsjään osuus on pieni alkutalven huonon jäänmuodostuksen vuoksi.

Merivartioston mukaan Toppilansalmen suu on noin kilometrin matkalta täysin sula. Oulunsalon Varjakan edustalta on löytynyt useita sulapaikkoja. Kraaselin kaivanto eli "Suenreikä" on täysin sula ja merivartioston mukaan sen lähellä istui valitettavasti useita pilkkimiehiä.

Rohkeimmat pilkkimiehet merivartiosto näki Hartaanselän jäänrippeiden reunoilta.

Merivartioston mukaan Oulun edustalla on nyt paljon sulapaikkoja. KUVA: Merivartiosto

Merivartiosto korostaa, että pilkkijöiden ja muiden kulkijoiden tulee pitää jäänaskaleita ja kelluttavia varusteita mukanaan. Keliolosuhteet muuttuvat nopeasti jääalueilla: aamulla jää voi kantaa, mutta se ohentua päivän aikana niin paljon, että se pettää ihmisen alta.

Minkäänlaisilla moottoriajoneuvoilla ei kannata enää mennä jääpeitteen päälle, merivartiostosta sanotaan.