Merikosken voimalaitoksella kunnostetaan piikkauksella betonista tukimuuria – meteli jatkuu vielä huomiseen

Merikosken voimalaitokselta tällä viikolla kantautunut kova meteli johtuu alakanavan betonisen tukimuurin kunnostamisesta. Tukimuurilla tehdään tällä viikolla betonin vesipiikkaustyötä, josta aiheutuu melua perjantaihin saakka.

Lisää melua aiheuttavaa työtä on odotettavissa toisen kerran heinäkuun loppupuolella noin viikon ajan.

– Tarkka ajankohta selviää myöhemmin, kun välissä tehtävien rakennustöiden aikataulu varmistuu, kertoo Oulun Energian kunnossapitoinsinööri Samuli Korpela.

Molempina piikkaustyön ajankohtina melua aiheuttava työ ajoittuu kello 8 ja 16 välille. Meteli johtuu siitä, että muuria vasten suihkutetaan kovalla paineella vettä.

– Remonttiäänien pitäisi loppua neljään mennessä, Korpela toteaa.

Samanlaista piikkaustyötä on tehty voimalaitoksella aiemminkin voimalaitoksen yläpuolella, jossa ei juuri ole taloja lähistöllä. Korpela arvelee, että remontti on nyt herättänyt alueen asukkaiden huomion, sillä voimalaitoksen alakanavan lähellä on useampia asuintaloja.

– Olemme tehneet asianmukaiset meluilmoitukset kaupungille ja lähialueen asukkaille, Korpela sanoo.

Hän pahoittelee, että melu saattaa häiritä lähitalojen kesälomilla olevia ihmisiä. Kesä on kuitenkin ainoa aika korjaustöiden tekemiselle, sillä silloin virtaukset ovat pieniä ja työtä tehdään osittain sukellustyönä.

Voimalaitoksella tehdään kunnostustöitä elokuun loppuun saakka, mutta ainoastaan piikkaustyöt aiheuttavat melua. Tavanomaisesta kunnossapitotyöstä remontti poikkea ainoastaan paikaltaan, kun piikkausta tehdään ensimmäistä kertaa alakanavalla.

Sotien jälkeen valmistunut voimalaitos on jo vanha rakennus, jonka rakenteista on pidettävä säännöllisesti huolta.

– Voimalaitoksen betonitukirakenteet rupeavat jo vähän rapistumaan ikänsä vuoksi. Myös vesi kuluttaa rakenteita jatkuvasti, Korpela kertoo.