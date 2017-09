Merikosken ohijuoksutukset jatkuvat viikkoja, Oulujoen virtaama poikkeuksellisen voimakas

Oulujoen virtaama on runsaiden syyssateiden vuoksi erittäin voimakas, minkä vuoksi Oulun kohdalla joudutaan juoksuttamaan vettä Merikosken voimalaitoksen ohi.

Vaikka Oulujoen virtaama on kääntynyt laskuun, ohijuoksutusten odotetaan jatkuvan vielä useita viikkoja.

Oulun Energian käyttöpäällikkö Tommi Kantola kehottaa kaikkia Oulujoella liikkuvia huomioimaan poikkeuksellisen kovan virran sekä Merikosken voimalaitoksen yläpuolella että alapuolella jokisuistossa ja Hartaanselällä.

– Hupisaarilla liikkujien kannattaa muistaa turvaetäisyys kauneusaltaaseen ja kulkea vain sallituilla kulkureiteillä. Myös laitureiden ja veneiden kiinnitykset on hyvä tarkistaa, Kantola sanoo tiedotteessa.

Erityisesti Kainuussa eli Oulujoen vesistön latva-alueella on satanut paljon viime viikkoina. Oulujoen ylemmistä voimalaitoksista vastaava Fortum kertoo, että Oulujoen vesistöalueella satoi elokuussa vettä 117 millimetriä. Se on puolitoista kertaa tavanomaista enemmän. Syyskuun ensimmäisten viikkojen aikana satoi noin 60 millimetriä. Se on lähellä koko kuukauden keskimääräistä sadekertymää.

Oulujoen vesistön vesimäärä on nyt kevättulvalukemissa. Merikosken voimalaitoksen juoksutukset toteutetaan Fortumin Oulujoen voimalaitosten juoksutusten mukaan.

Ely-keskus kertoo, että myös Iijoen virtaama on poikkeuksellisen voimakas. Iijoen virtaama kääntyy laskuun ensi viikon alussa.