Melua vastaan tehtiin oma torjuntasuunnitelma Oulussa – kohteet on listattu kiireellisyysjärjestykseen

Asuin Laanilassa moottoritien lähellä joka pauhaa yötäpäivää. Jouluaamu oli sellainen, että kun meni parvekkeelle ja lasit oli kiinni niin siellä pystyi jopa olemaan. Meluaita ei pahemmin auta vaikka sellainenkin oli rakennettu. Peltolassa on joskus 90-luvun lopulla ollut hyvä asemakaava-arkkitehti ja moottoritie viereen on rakennettu toimistotaloja jotka toimiin asuinkerrotaloille hyvänä meluaitana. Parvekkeella ei edes huomaa, että moottoritie on lähellä enempi melua aiheuttaa Kajaanitie. Saman matkan päässä moottoritiestä Värtössä taas moottoritien melua riittää. Peltola on kaavoitettu muutenkin suhteellisen väljästi kun sitä vertaa edelleen rakennettavaan Rautatiekadun lähiöön, jota rakennetaan Kyrderin asemakaavalla asukkaista välittämättä kun kaikki menee kaupaksi niin sitten ei ole väliä miten rakennetaan. Edelleen rakennetaan luolamaisia kerrostaloasuntoja, joissa kapean ja pitkän olohuoneen päässä on jokin pieni ikkuna. Oikealla suunnittelulla ja samoilla kustannuksilla niistä voidaan tehdä valoisia ja viihtyisiä asuntoja.