Marjanpoimijoita eksyy vilkkaimmillaan päivittäin – lähitulevaisuudessa etsintöjen apuna voidaan käyttää droneja

Droneista voi olla lähitulevaisuudessa iso apu laajoissakin etsinnöissä.

Ensimmäiset hillat ja mustikat alkavat olla Pohjois-Pohjanmaalla jo kypsiä, mikä tietää jälleen töitä myös poliisin etsintäpartioille.

– Viime viikon alkupuolella on jo ensimmäisiä eksyneitä marjastajia etsitty ja onnellisesti löydetty hyvässä voinnissa, kertoo ylikomisario Jyrki Pelkonen, valvonta- ja hälytyssektorin johtaja Oulun poliisilaitokselta.

– Kiihkeimpänä marjastuskautena etsintätehtäviä tulee Pohjois-Suomen alueella lähes päivittäin.

Eksyneiden määrässä ei Pelkosen mukaan ole vuosien varrella tapahtunut merkittävää muutosta, mutta marjanpoimijat ja sitä myöten eksyneet ovat yhä useammin iäkkäämpiä ihmisiä.

Yhtään ulkomaalaista poimijaa ei Pelkosen muistin mukaan ole Pohjois-Suomessa eksynyt.

Eksyneestä marjastajasta ilmoittaa useammin huolestunut lähiomainen kuin eksynyt itse.

Usein eksyminen tapahtuu muutaman kymmenen kilometrin säteellä omasta asuinpaikasta. Tutussakin maastossa voi eksyä.

Vuodesta 2014 lähtien Oulun poliisilaitoksen alueella on eksynyt yhteensä 99 marjastajaksi kirjattua henkilöä. Enemmänkin tapauksia saattaa olla, sillä määrään on laskettu vain marjastajiksi tehtäväilmoituksissa kirjatut henkilöt. Osa eksyneistä marjastajista on saatettu kirjata esimerkiksi vain metsään eksyneiksi.

Vuodesta 2014 lähtien eniten poimijoita on eksynyt viime vuonna, jolloin poliisi sai etsiä peräti 39 marjastajaa.

Ylikomisario Pelkonen uskoo, että miehittämättömistä ilma-aluksista eli tuttavallisemmin droneista voi olla lähitulevaisuudessa iso apu eksyneiden etsimisessä.

– Tekniikka ja akunkesto eivät vielä ole sellaisia, että isoja erämaa-alueita pystyttäisiin niillä hallitsemaan. Lähietsinnässä niitä kuitenkin käytetään jo usein ja niissä ne ovat osoittautuneet erittäin käyttökelpoisiksi.