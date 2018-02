Mannerheiminpuiston rakennussuunnitelma laitetaan nähtäville

Oulun yhdyskuntalautakunta asettaa Mannerheiminpuiston rakennussuunnitelmat nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Puisto sijaitsee keskustassa Kirkkokadun, Albertinkadun, Isokadun ja Sepänkadun rajaamalla alueella.



Tavoitteena on kehittää puiston kaupunkikuvallista ilmettä ja lisätä puiston toimivuutta ja turvallisuutta. Puisto on suunniteltu ympärivuotiseksi tapahtumapuistoksi pienille ja keskisuurille tapahtumille.



Puiston kulkuväylät, aukiokiveys ja kalusteet uusitaan.



Puistoon on suunniteltu yleisö-wc. Paikat on katsottu myös siirrettävälle puistokahvilalle ja jäätelökioskille.