Mäkihyppääjä Toni Nieminen pyrkii Oulun kaupunginvaltuustoon

Mäkihyppääjälegenda Toni Nieminen pyrkii Oulun kaupunginvaltuustoon. Nieminen on antanut ehdokkassitoumuksen kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi.

Hiljattain Ouluun muuttanut Nieminen kertoo, että häntä on kosiskeltu mukaan politiikkaan jo aiemmin sekä eduskunta- että eurovaaleihin.

– Rehellisesti sanottuna aiemmin on tuntunut, ettei se ole ajankohtaista. Nyt, kun on elämää nähnyt, vuosia vierähtänyt ja kokemuksia karttunut, asia on tullut lähemmäksi, Nieminen kertoo Kalevalle.

Nieminen sanoo, ettei ole ehtinyt vielä syventyä tarkemmin Oulun kaupungin asioihin. Kaupunki ja kaupunkilaiset sen sijaan ovat jo tehneet vaikutuksen.

– Sanoinkin kokoomuslaisille, että mies saa peiliin katsoa, jos ei Oulussa viihdy. Tykkään Oulusta ja oululaisista ihmisistä.

Nieminen muutti Ouluun perhesyistä. Asunto on ollut joulukuusta asti ja muuttoa on tehty alkuvuodesta.

Nieminen kertoo, että hän tuntee entuudestaan kokoomusväkeä ja kokee puolueen arvot itselleen läheisiksi.

– Itselleni tärkeitä ovat normaalit lapsiperheen asiat ja yrittäjyys.

Niemisen tähtäin on politiikan lisäksi yhä myös mäessä. Hän aikoo hypätä vielä tänä talvena kilpailuissa.