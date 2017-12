Maikkulan kouluun tehtiin LepoLuola – lempeä pakopaikka kouluarjen vilskeelle ja melulle

Hämyisä rentoutumishuone toteutettiin Maikkulan koulussa talkoovoimin.

Kun Hanna Härkönen palaveerasi elokuussa Maikkulan koululla 9-vuotiaan tyttärensä opettajien, Tiina Södervallin, Sanna Kokon sekä terapeutti Marjo Keskitalon kanssa, syntyi idea: Mitä jos koululta löytyisi tila, johon melusta ja vilskeestä helposti rasittuvat koululaiset saisivat välillä mennä ja huokaista?

Naiset laittoivat pyörät pyörimään. Koulu näytti idealle vihreää valoa ja sopiva tilakin löytyi näppärästi. Nyt tyhjillään ollut vahtimestarin työpiste on valjastettu rauhoittumisen tyyssijaksi.

– Aistihuoneen nimellä on vähän samantyyppisiä tiloja Oulun alueella tietääkseni muutama, mutta ihan vastaavia ei muualta taida löytyä, kertoo erityisluokanopettaja Södervall.

Opettajat Tiina Södervall ja Sanna Kokko sekä puuhanaisena toiminut Hanna Härkönen kertovat LepoLuolasta olevan hyötyä erityisesti niille koululaisille, jotka rasittuvat melusta ja vilskeestä helposti. KUVA: Pekka Peura

Keskitalo selvittää, että rauhoittumishuone ei ole jäähypaikka, vaan kuormitusta ennakoiva tila.

– Koulujen tilat ovat rajalliset ja usein rauhoittumispaikka on sermin takana, jossa on säkkityyny. Paikka voi toimia esimerkiksi seurauksena huonosta käyttäytymisestä, eikä kuormittumista ennakoivana paikkana. Näin viihtyisää Hanna-äidin järjestämää tilaa, jossa on oikeasti hyvä olla, ei juuri kouluilla ole.

Lähes nollabudjetilla toteutettu LepoLuola on näyte talkoohengestä ja yhteisölliyydestä. Koulu pystyi järjestämään tilaan asianmukaiset sähkötyöt ja pintojen maalaamisen, mutta ilman ulkopuolelta tullutta apua ideaa ei olisi saatu toteutettua – ei ainakaan tällä aikataululla.

– Päätin kirjoittaa hyväntekeväisyystyöstä ja lahjoituksista tunnetulle Brother Christmasille, ja heti seuraavana päivänä sain myöntävän vastauksen. Saimme hänen kauttaan huoneeseen säkkituolit, pöydän ja painomakuupussin, iloitsee Härkönen.

Myös sisustussuunnitelija Milla Salonius lähti mukaan talkoohengessä, ja on tehnyt töitä yhteisen hyvän eteen koko syksyn ajan.

– Ideana tilan muutokselle oli oma pesä lapsille. Turvapaikka, jonka korkeaan huoneeseen tuodut telttamaiset kankaat muodostavat kauniisti laskeutuen lattiaan saakka.

Materiaalikustannuksia varten Härkönen lähestyi paikallisia yrityksiä.

– Kaikki suhtautuivat myönteisesti avunpyyntöihini. Paloturvalliset ja allergiavapaat tekstiilit ovat varmaankin se suurin yksittäinen asia, jota varten lahjoituksia on saatu.

Nyt LepoLuola on ollut käytössä parin viikon ajan, ja osa oppilaista on ehtinyt ottaa sen jo omakseen. Pienryhmää opettava Södervall hyödyntää huonetta myös rentoutusharjoituksiin ja lukutunteihin, vaikka kovin ison porukan kanssa tilaan ei mahdukaan.

– Hektisessä kouluarjessa tällaisesta huoneesta hyötyy kuka tahansa. Olemme valtavassa ärsyketulvassa, ”stressitilassa”. Olisi tärkeää, että lapsi oppisi keinoja kehon ja kielen rauhoittamiseksi.

Oppituntien aikana tila on hiljainen, mutta välitunnilla luokasta voi ottaa mukaan kuulosuojaimet, jotta käytävien häly ei pääse häiritsemään.

Säkkituolissa kirjaa tyytyväisenä lueskeleva Sylvi Härkönen kuvailee tilaa rentouttavaksi.

– Siellä on kiva levähtää ja mukava tunnelma.