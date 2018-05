Maikkulan alueen väkimäärä laskusuunnassa – alueelle suunnittellaan nyt täydentämisrakentamista

Maikkulan, Knuutilan, Iinatin ja Heikkilänkankaan kaupunginosissa aletaan tutkia, miten asuinalueita voitaisiin täydentää uusilla rakennuksilla.

Täydentämisrakentamisen suunnittelussa etsitään nyt rakentamiseen soveltuvia kohdealueita.

Täydennysrakentamisella pyritään kasvattamaan asukkaiden määrää lähellä palveluita sekä vähentämään yhdyskuntatekniikan investointi- ja käyttökuluja.

Maikkulan alueen täydennysrakentamisen tutkiminen on ajankohtaista, koska alueen väestömäärä on kääntynyt laskuun viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maikkulassa on myös siirretty voimajohtoja, mikä on vapauttanut maa-alueita uuteen käyttöön.

Tavoitesuunnitelmaa varten pyydetään Maikkulan alueen asukkaiden ja myös muiden oululaisten näkemyksiä, mihin täydennysrakentamista pitäisi näissä kaupunginosissa suunnitella, ja millaista uutta asumista alueella kaivataan.

Täydennysrakentamisesta pidetään 28.5. suunnittelutapahtuma Maikkulan monitoimitalolla kello 17.30 alkaen. Näkemyksiä voi kertoa myös internetissä 10.6. mennessä.