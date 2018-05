Maastoon pysäköiminen on kielletty – älä parkkeeraa puistoon tai nurmialueelle

Auton pysäköiminen tien vieressä olevalle nurmialueelle tai puistoon voi tuoda pysäköintivirhemaksun, muistutetaan Oulun kaupungin tiedotteessa.



Usein luullaan, että taajaman katujen asfaltoidun alueen vieressä on piennar, johon ajoneuvon saa pysäköidä. Jos kadulla ei ole reunaviivaa, siinä ei ole piennarta. Silloin asfaltoidun alueen ulkopuolinen alue on maastoa. Lain mukaan maastoon pysäköiminen on kielletty.



Tien viereiselle nurmialueelle pysäköimistä perustellaan usein sillä, että silloin muuta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän. Lain mukaan kaikki kaksi- ja nelipyöräiset moottoriajoneuvot pitäisi kuitenkin pysäköidä asfaltille. Mikäli auton viereen ei jää paloauton mentävää tilaa, ajoneuvoa ei voi pysäköidä kyseiseen paikkaan.



Auton pysäköiminen puistoon on myös kielletty. Pysäköinti tuhoaa nurmikot, eivätkä autot kaunista puistoa.



Moottoriajoneuvojen pysäköimisestä maastoon säädetään maastoliikennelaissa. Sen perusteella Oulussa kirjoitettiin vuonna 2017 yli 1800 pysäköintivirhemaksua