Maapalvelujen yhdistäminen johti irtisanomisiin Oulun lentoasemalla

Oulun lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain asema. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Maa- ja matkustajapalveluita lentoasemilla tuottavan Airpron ja sen tytäryhtiön RTG Ground Handlingin maapalvelut on yhdistetty Oulussa.

Yhdistymisestä on seurannut yt-neuvotteluita, jotka vuorostaan ovat johtaneet useisiin irtisanomisiin.

– Yhdistämisen jälkeen työnantaja katsoi, että palveluissa oli yliresursseja, kertoo Ilmailualan unionia edustava RTG Ground Handlingin alueluottamusmies Antti Kouva.

Käytännössä yhdistyminen tapahtui niin, että RTG osti emäyhtiönsä maapalvelut. Tämä tapahtui jo helmikuussa, mutta päätökset irtisanomisista tehtiin vasta toukokuussa.

Yhteensä seitsemän työntekijää irtisanottiin ja kuuden työsuhde muutettiin osa-aikaiseksi. Irtisanotut työskentelivät matkapalvelun tehtävissä, joihin kuuluu esimerkiksi lähtöselvitys.

Airpron toimitusjohtajan Janne Hattulan mukaan maapalveluiden yhdistyminen ei käytännössä näy matkustajille.

– Airpron brändi säilyy lentoasemalla, työntekijät kulkevat samoissa univormuissa ja niin edelleen, Hattula kertoo.

Myöskään henkilöstön vähentämisellä hän ei arvele olevan vaikutuksia.

– Palvelurepertuaariin ei tule muutoksia. Matkustajien palvelut eivät siis heikkene, Hattula sanoo.

RTG:n pääluottamusmies Juha Jaatinen toteaa, että vaikutuksia on tässä vaiheessa hankala arvioida. Ne nähdään syksyllä, kun irtisanomisajat päättyvät.

– Meidän kantamme on se, että irtisanomisia oli liikaa, mutta siitähän ei vielä voi olla varma, Jaatinen sanoo.

Airpron ja RTG:n maapalvelut yhdistyivät Oulun lisäksi Helsinki – Vantaan lentoasemalla.

Airpro on osa Finavia-konsernia ja yksi vanhimmista maapalveluja tuottavista yrityksistä Suomessa. Sillä on toimintaa yhteensä 16:lla lentoasemalla. Kaikkiaan Finavian ylläpitämiä lentoasemia on Suomessa 24.