Maailmanennätyspuuro keräsi kehuja Zeppelinissä – "Parasta puuroa mitä olen ikinä syönyt"

Kempeleen Zeppelinissä osallistuttiin keskiviikkona aamupäivällä luomupuuron syömisen ME-yritykseen. Varsinaisia jonoja puurokattiloille ei syntynyt, mutta puuronsyöjiä riitti tasaiseen tahtiin.

– Parasta puuroa mitä olen ikinä syönyt, Timo Mikkonen hehkutti.

Puuro keräsikin maistelijoilta yksinomaan ylistäviä kommentteja.

Paavolassa asuva Annukka Pöyskö pysähtyi puurolle tytärtensä Olivian ja Eeditin kanssa.

– Otettiin ensin vain tytöille lautaset, mutta piti hakea oma kun oli niin hyvää, Annukka Pöyskö kertoo.

Pöyskön perheessä käytetään paljon luomutuotteita, ja tällä viikolla he ovat menossa myös luomumarkkinoille Ruukkiin.

Kuluttajien kiinnostus luomua kohtaan onkin nyt todella kovaa. Pohjois-Pohjanmaalla ei pystytä vastaamaan oman alueen kuluttajien kysyntään.

– Kaikista luomukasviksista kautta linjan puuttuu meidän alueelta kasvattajia. Meneillään olevalla Maasta markkinoille -hankkeella mietimme, miten tuotteiden pääsyä elintarvikemarkkinoille voisi helpottaa ja sitä kautta madaltaa viljelijöiden kynnystä siirtyä luomuun, projektipäällikkö Johanna Helkimo Pro Agrialta kertoo.

Paavolassa tilaa pitävä Tommi Kallinen (oik.) kertoi luomuviljelystä. KUVA: Eija Mikkonen

Zeppelinin puurotempauksessa mukana ollut paavolalainen viljelijä Tommi Kallinen siirtyi tilallaan luomuun kymmenen vuotta sitten.

– Kyllästyin kovaan kemikaalien käyttöön. Nyt viljelen luomuna kauraa, vehnää ja ruista. Taloudellisesti luomun viljely ei ole sen kannattavampaa, mutta tykkään, kun ei myrkytetä, Kallinen jutteli.

Maailmanennätysyrityksessä mahdollisimman moni suomalainen kannustetaan syömään luomupuuroa tänään keskiviikkona. Tempaus on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Mukaan on lähtenyt pitkä liuta ravintoloita, kouluja, päiväkoteja, yrityksiä ja vankiloita. He ilmoittavat syödyn puuroannosten määrän tapahtuman nettisivuille.

Myös yksityishenkilöt voivat lähteä mukaan tempaukseen syömällä luomupuuroa, ottamalla annoksesta kuvan ja jakamalla sen Instagramissa, Twitterissä tai Luomupuuron ME -tapahtuman sivulla Facebookissa. Kuvissa tulee käyttää hashtagia #luomupuuronME.

Kello 13.30 aikaan tapahtuman nettisivuille oli ilmoitettu yli 100 000 syötyä puuroannosta.

"Voi hitsi, en ole ennen näin hyvää puuroa syönyt", kempeleläinen Raija Jaara makusteli. KUVA: Eija Mikkonen

Suuria paineita ennätyksen syntymisestä ei ole, sillä tiettävästi aikaisempaa maailmanennätystä luomupuuron syönnistä ei ole.

Mutta mikä teki Zeppelinin puurosta niin pehmeää ja hyvää? Salaisuus voi olla ylivieskalaisen Hannu Kontion luomuryyneissä ja kolmen tunnin haudutuksessa. Salaisina ainesosina puuroon oli lorautettu myös luomukermaa ja luomuvoita.

Zeppelinissä tapahtuman järjestivät ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Maasta Markkinoille -hanke, MTK-Pohjois-Suomi sekä Kempeleen Maa- ja kotitalousnaiset.