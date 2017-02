Luovin korttelin kaava valmis Myllytullissa, tilaa myös uudisrakennukselle

Yhdyskuntalautakunta asettaa vielä kertaalleen nähtäville ammattiopisto Luovin korttelin Nahkatehtaankatu 1–3:n asemakaava muutoksen. Jos muistutuksia ei tule, kaava on valmis etenemään kaupunginhallituksen ja Oulun valtuuston hyväksyttäväksi.

Luovin tontille muodostuu kaksi tonttia, joista lännen puoleinen on oppilaitos- ja asuntolakäytössä. Tontille mahtuu myös uudisrakennus.

Idän puolelle jäävä tontti on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Kerrosluku on kuudesta kahdeksaan. Kaksikerroksinen punatiilirakennus suojellaan.

Kerrostalojen alakerroissa on liiketilaa ja yläkerroksissa yhteistiloja.