Luonnon eläinpoikaset kannattaa jättää rauhaan – Oulun eläinsuojeluneuvojalla kiireiset ajat

Pienet jäniksen- ja oravanpoikaset sekä pörröiset linnunpoikaset työllistävät tähän aikaan yötäpäivää neuvoja Marjo Mettovaaraa Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksestä.

Huolestuneet ihmiset soittelevat, kun näkevät yksinäisiä eläinten poikasia luonnossa.

Luonnossa tavatut eläinten poikaset tulee jättää rauhaan. Hylätyn näköisinäkin ne yleensä ovat emonsa valvonnassa. Esimerkiksi rusakonpoikasten selviytymisennuste romahtaa, jos niitä otetaan ilman todellista syytä luonnosta ihmisten hoitoon.

– Poikasia ei saa mennä silittelemään. Ihmisen haju tarttuu helposti. Esimerkiksi pupu jättää usein poikasensa yksin ja käy hoitamassa sitä vain öisin, kommentoi Mettovaara.

Osa nisäkkäistä hylkää helposti jälkeläisensä, jos siihen on tarttunut ihmisen hajua. Silloin poikanen on todellisessa hädässä, sillä se ei selviydy luonnossa omin voimin.

"Eläinlapset pyörivät lähes jaloissa"

Eläinten poikaset saattavat olla pelottomia. Torniolainen Alli Höyhtyä lähetti Kalevaan kuvia pihalle eksyneistä rusakon- ja punatulkunpoikasista. Hän kertoo, että eläinlapset pyörivät lähes jaloissa, kun hän teki pihatöitä.

Höyhtyä varoi kuitenkin koskemasta poikasia ja jätti ne rauhaan. Jäniksenpoika hyppeli kuusiaidan alle piiloon, mutta tuli vielä toisenkin kerran katsomaan pihalla ollutta Höyhtyää saman päivän aikana.

Eläinsuojeluyhdistyksen neuvoja suosittelee, että yksinäistä eläimen poikasta kannattaa kuitenkin seurata. Jos emo on menehtynyt tai poikanen on vaarassa, ihmisen velvollisuus on auttaa.

Eläinsuojelulain mukaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan.

Oulun eläinsuojeluyhdistyksen neuvojat osaavat auttaa, jos eläinpoikasen kohtalo mietityttää.

Maidonvastiketta oravanpoikaselle

Marjo Mettovaaran puhelin on soinut viime päivinä oravan, jänisten ja lintujen poikasten vuoksi. Hänellä on kotonaan hoidettavanaan jo toinen oravanpoikanen, jota hän joutuu syöttämään päivin ja öin maidonvastikkeella.

Pesästään pudonnut oravanpoikanen oli löytynyt maasta, viileässä säässä se olisi menehtynyt. Löytäjän koira oli ehtinyt napata suuhunsa sen sisaruksen.

Viime sunnuntaina Mettovaara kävi hakemassa viisi hanhenpoikasta Iistä, niiden emo oli kadonnut. Hän toimitti poikaset Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen asiantuntijan hoiviin.

Mettovaara hoksauttaa, että koirat ja kissat kannattaa pitää tarkasti kiinni tähän aikaan vuodesta. Eläinten poikaset ovat avuttomia koirien ja kissojen hyökätessä paikalle.