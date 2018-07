Luomu on kalliimpaa ja houkuttelee siksi tuottajia – Pohjois-Pohjanmaalla viljellään eniten luomua

Luomuvalvontaan liittyi tänä keväänä enemmän luomutiloja kuin koskaan aiemmin. Valtakunnallisesti uusia luomutiloja perustettiin vajaat 500, Pohjois-Pohjanmaalla lähes 50.

Pohjois-Pohjanmaan Luomuyhdistyksen puheenjohtaja Matti Kumpulainen tietää tarkasti tuottajien luomuinnostuksen syyn.

– Maataloudessa on kannattavuusongelma. Luomusta on tullut sekä tukien että hintansa puolesta tuottajille parempi vaihtoehto.

Myös kempeleläinen Tarmo Turunen päätti tänä keväänä vaihtaa luomuun kannattavuussyistä. Hänen mukaansa viljelijä saa luomukaurasta jopa tuplahinnan verrattuna kauraan, jossa on käytetty kasvinsuojeluaineita ja kemiallisia lannoitteita. Lisäksi luomutuki on hehtaaria kohden 140 euroa suurempi kuin tavallisen kauran.

– Tuki sulaa kyllä siihen, että luomupelloissa on enemmän työtä. Kasveja pitää suojella muilla konstein kuin kemiallisesti, Turunen sanoo.

Vaikka luomusta saa selvästi pienemmän sadon kuin perinteisin tavoin viljellystä kaurasta, Turunen näkee luomun tuottamisen silti kannattavampana. Hän uskoo, että myös puhtaan kauran viljeleminen on tulevaisuudessa järkevä valinta.

– Puhtaasta luomukaurasta voi saada jopa viisinkertaisen hinnan tavalliseen kauraan verrattuna.

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen tärkein luomumaakunta lehmiensä ansiosta. Luomuviljaa voi tuottaa yhdellä lohkolla enintään kolme vuotta peräjälkeen. Välivuosiin soveltuu esimerkiksi rehu. Sellaisilla seuduilla rehun menekki on varmaa, joissa on runsaasti rehua syöviä eläimiä. Lehmät ja luomu sopivat siis yhteen.

Luomuliiton tietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla luomutilojen osuus kaikista tiloista alkaa lähestyä 16 prosenttia. Valtakunnallisena tavoitteena on, että Suomen tiloista 20 prosenttia on luomutiloja vuoteen 2020 mennessä.