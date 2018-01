Luminen talvi siivittää kola- ja linkokauppaa - lumilinkoja haalitaan myyntiin jo Etelä-Suomen yrittäjiltä

Suosiolla ostaa telakoneen ja laatumerkin. Pienkonebensaa tankkiin ja synteettiset öljyt moottoriin, niin konekin kestää. Kannattaa myös kysyä takuiden hoidosta /maahantuoja. Esim yamaha on tässä huono. Kivien kesto näissä on olematon. Saa oikoa ja hitsailla siipiä. Hihnojen hinta on kova. Yleensä kaksi hihnaa; kulku ja linko. Nämä kuluu ja uudet maksaa. Halpa traktori on aito vaihtoehto.