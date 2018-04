Lumilautailutähti temppuili nimettömänä haudattujen lasten muistomerkin päällä Kempeleessä – Kirkkoherra: ”Teemme rikosilmoituksen”

Hollantilainen lumilautailutähti Jesse Augustinus laskee vast’ikään julkaistulla mainosvideolla Kempeleessä. Augustinus ei välitä hautarauhasta, vaan laskee Kokkokankaalla sijaitsevan muistomerkin yli.

Muistomerkki on pystytetty nimettömänä haudattujen – esimerkiksi kuolleena syntyneiden lasten – muistoksi.

Kempeleen seurakunnan kirkkoherra Kimmo Helomaa kertoo Kalevalle, että seurakunta tekee asiasta rikosilmoituksen.

– On tämä surullinen juttu. Ei ole ehkä ollut ymmärrystä, että on rikottu hautarauhaa julkealla tavalla, kun on tehty mainosvideota.

Helomaa toteaa, että hyvän maun rajat on ylitetty.

– Mitään lupia ei ole kysytty eikä olisi tietenkään annettukaan.

Seurakunta sai kuulla asiasta torstaina aamulla.

– Tämä on täysin poikkeuksellista. En ole koskaan kuullut tällaisesta, että hautamuistomerkin päällä temppuillaan ja tehdään mainosvideota.



Kuva muistomerkin päällä laskevasta lumilautailijasta on julkaistu lumilautayhtiö Burtonin sosiaalisen median kanavissa. Esimerkiksi Twitterissä ja Instagramissa kuva on julkaistu hehkuttavin saatesanoin.

"Videon opetuksena on, että älä päästä Jesseä irti naapurustossasi. Tai tee ja katso, mitä tapahtuu", twiitissä sanotaan.

Helomaa ihmettelee, miten iso yhtiö voi panna tililleen tällaisen kuvan.

Helomaa kertoo, että seurakunta on aikeissa olla yhteydessä sekä Burtoniin että laskija Augustinukseen. Yhteydenotoista huolimatta seurakunta hoitaa asiaa myös poliisin kautta.

– Rikosilmoitus tehdään joka tapauksessa.

Helomaan mukaan hautamuistomerkki on myös hieman vahingoittunut.

Suomalaiset ovat antaneet Burtonille asiasta suoraa palautetta Twitterissä.

Kaleva on tavoitellut Jesse Augustinusta kommentoimaan asiaa, mutta ei ainakaan toistaiseksi ole saanut vastausta.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.