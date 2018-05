Lumijoen uusi hirsikoulu vihittiin virallisin menoin – uudisrakennus toi ratkaisun sisäilmaongelmiin

Kauneus on katsojan silmissä. Liialliset krumeluurit aiheuttavat ongelmia, kuten on nähty. Yksinkertainen toimiva taloudellisesti toteutettava tila on järkevä ratkaisu. 60 luku ja tämänpäivän rakennustekniikka vaatimuksineen on älyttömän kaukana toisistaan ja joka vanhoja kaivaa, sitä tikulla silmään. Anteeksi , jos loukkasin.