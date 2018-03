Lumenpudotus käy Oulun kukkarolle – alkuvuonna kustannukset ovat melkein kymmenkertaistuneet

Oulun kaupungin teknisen liikelaitoksen kiinteistöpalveluiden ostopalveluiden kustannukset ovat nousseet huomattavasti.

Teknisen liikelaitoksen kiinteistöpalveluiden yksikön päällikkö Hannu Pekkalan mukaan nousu johtuu lumenpudottamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Kaupunki ostaa palvelun kilpailutuksen voittaneelta urakoitsijalta.

– Tämä on ollut todella kallis alkuvuosi. Viime vuonna käytimme tammi-maaliskuun aikana lumenpudotukseen noin 10 000 euroa ja tänä vuonna kustannuksia on tullut lähes kymmenkertainen määrä. Lumenpudotustarvehan vaihtelee tietenkin vuosittain, mutta kyllä tänä vuonna lunta on huomattavasti normaalia maaliskuuta enemmän, Pekkala toteaa.

Esimerkiksi Ouluhallin katolta lunta on jouduttu pudottamaan tammikuusta lähtien. Nyt sieltä pudotetaan lunta tarpeen mukaan viikoittain.

Ouluhallin katolla on anturit, jotka seuraavat katon painaumaa ja siten pudotustarvetta.

Helmi-maaliskuun vaihteessa lunta on ryhdytty pudottamaan myös muista kaupungin kohteista kuten jäähallin, Linnanmaan liikuntahallin sekä tasakattoisten kohteiden katoilta.