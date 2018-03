Lukio-opetus digitalisoituu – kannettava tietokone kuuluu opiskelijoiden perusvarustukseen

Kyllä tämä tietokone painotteinen opetus lukiossakin täytyisi miettiä eri aineiden välillä tarkemmin. Kemian matematiikan fysiikan opetus pelkän tietokoneen kautta ei ole hyvä juttu. Esimerkiksi pitkät laskut ei näy kokonaisuudessaan jonka kautta hahmotus on mahdollista paremmin siis liitutaululta se näkyy kokonaisuudessaan johon on helpompaa nopeampaa palata ja hahmotus tekee tulosta jolloin opetus on parempaa. Kemian matematiikan fysiikan opetusmateriaali puuttuuu VIELÄKIN joten opettajat joutuvat tekemään kyseisen materiaalin ITSE TYÖNSÄ OHESSA. Matemaattisten aineiden kirjoittaminen tietokoneelle on paljon työläämpää ja vaikeampaa kuin esimerkiksi reaaliaineiden... Miten nyt kirjoittavat ehtivät saada tarvittavat valmiudet kun resurssit puuttuvat opettajiltakin!