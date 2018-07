Lokit paukuttavat pizzalaatikoita ja pitävät älämölöä keskustassa – "Ihan kuin Oulussa olisi uusi, röyhkeämpi lokkisukupolvi"

Tästä ongelmasta on oltu tietoisia jo monta vuotta, ainakin yrittäjät ovat yrittäneet ilmeisesti tarjota asiakkailleen mahdollisuutta syödä ulkona ja yrittäneet saada kaupungilta lupaa toimia eri tavoin. Kaupungin puolelta on vain levitelty käsiä ja annettu korulauseita. Itse asiakkaana olen valinnut sisätilat näissä ravintoloissa. Ainakin yrittäjät yrittävät tarjota asiakkaille hyvää kokemusta mutta kun ei saa apuja kaupungilta niin tämä tilanne on muuttunut sietämättömäksi. Tässäkin jutussa näkee että kaupungin edustajat vain höpöttää mutta mutta toimintaa tapahdu, eli normaalia toimimattomuutta oulu kaupungin osalta.