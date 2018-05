Lions-järjestö haastaa kaikki lähiympäristön siivoustempaukseen

Se on aina näin keväisin surullista huomata ympäristöstä miten joillakin meidän lajitovereistamme on vielä pitkä matka kokonaisvaltaiseen siisteyden ymmärrykseen. Ilmeisesti he elävät kotonaankin samalla tavalla. Hävettää kuulua näitten sikolättidiplomaattien kanssa samaan lajiin.